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رامز جلال يعلن تقديم برنامج مقالب في رمضان 2023

الإثنين 23 يناير 2023 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رامز جلال يعلن تقديم برنامج مقالب في رمضان 2023



وكالات / سما /

تأكيداً لانفراد سيدتي بعدم صحة الأنباء المتداولة حول اعتزال النجم رامز جلال تقديم برامج المقالب في رمضان، أكد رامز أنه بصدد بدء تصوير الموسم الجديد المقرر عرضه في رمضان 2023، ورفض تماماً الكشف عن أية تفاصيل تخص فكرة المقلب أو مكان تصويره.

وأضاف رامز جلال خلال تصريحات، على هامش حفل توزيع جوائز Joy Awards، مساء أمس السبت: "عندنا حاجة كويسة إن شاء الله تعجب الناس، الحاجة دي سرية، مقدرش أقول حاجة".

وأشار إلى أنه من المقرر أن يتعاون مع الفنان حسن العسيري، بفيلم مشترك مصري – سعودي، قائلًاً: إنه من المقرر أن يحضر العرض الخاص لفيلمه «أخي فوق الشجرة» في السعودية.

وتوجه رامز جلال بالشكر إلى رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ، على "تجربة رامز" التي عرضت في موسم الرياض، معقباً: أتوجه بالشكر بعد ربنا إليه، لأنه تحمس للفكرة ويرعاها دائماً، فأنا أتشرف بوجودي دائماً في البوليفارد.

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