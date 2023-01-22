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نانسي عجرم تطمئن الجميع: إليسا خضعت لجراحة وحالتها مستقرة

الإثنين 23 يناير 2023 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
نانسي عجرم تطمئن الجميع: إليسا خضعت لجراحة وحالتها مستقرة



وكالات / سما /

طمأنت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الجماهير على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة إليسا، بعد خضوعها لجراحة في يديها، وقالت نانسي إنها تواصلت هاتفياً مع إليسا عقب الخروج من غرفة العمليات، واطمأنت على استقرار وضعها الصحي.

وأضافت نانسي عجرم، في تصريحات على السجادة الحمراء لحفل صناع الترفيه 2023، "تواصلت مع إليسا، وأكدت لي أنها بحالة صحية جيدة، وإن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة، نحن مفتقدينها".

وأعلنت إليسا، مؤخراً، سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة وصفتها بـ"السريعة"، للخضوع لجراحة قالت إنها "سهلة وصغيرة" في اليد، وطمأنت جمهورها مقدماً، مؤكدة أن الأمر برمته لا يستدعي القلق.

إليسا نوّهت أولاً إلى سفرها للولايات المتحدة الأمريكية، وفور وصولها، غردت عبر حسابها على موقع "تويتر" قائلة: "أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة في ذراعي.. لا داعي للقلق أو الذعر.. شكراً لسؤالك.. أحبكم".

وأكدت إليسا مشاركتها النجم مروان خوري في حفل خاص بيوم الحب، سيقام في لبنان يوم 11 فبراير المقبل، وقالت إنها تشعر بحماس خاص للظهور مع مروان خوري مرة أخرى.

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