مصرع 16 شخصا في انهيار مبنى سكني بحي الشيخ مقصود بحلب (فيديوهات)

حلب/سما/

لقي 16 شخصاً مصرعهم وجرح 4 آخرون في انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمالي سوريا.

وأوضحت وزارة داخلية النظام السوري، في بيان، الأحد، أنه “في الساعة الثالثة من صباح اليوم انهار بناء سكني مؤلف من خمسة طوابق في حي الشيخ مقصود ـ شارع معروف بمدينة حلب، وكان ضمنه سبع عائلات، حيث توجهت على الفور الفرق الطبية والدفاع المدني إلى المكان، وتم انتشال ثلاث عشرة جثة وشخص على قيد الحياة حتى الآن، كحصيلة أولية، وما زالت عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين مستمرة”.

وقالت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” إن البناء مؤلف من خمسة طوابق، وسبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى، ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء تعمل على البحث لانتشال المفقودين تحت الأنقاض.