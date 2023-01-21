خاصية سرية بـ”تيك توك” تجعل مقاطع فيديو معينة تنتشر بسرعة

وكالات / سما /

قال موظفون سابقون وحاليون في موقع "تيك توك"، لمجلة "فوربس" الأمريكية، إن موظفين في الموقع والشركة الصينية الأم المالكة له "بايت دانس"، يمكنهم اختيار مقاطع فيديو بعينها لكي تنتشر بسرعة على المنصة، من خلال استخدام "خاصية التسخين".

المجلة ذكرت في تقرير لها، الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2023، أنه بإمكان موظفي "تيك توك" تعزيز مقاطع فيديو بعينها، ليزداد تداولها وانتشارها، مشيرةً إلى أن مقاطع الفيديو الأكثر تداولاً ربما لا تظهر لك في قسم "لك" For You في حسابك على التيك توك، لأن خوارزميته تعرف ما تفضله.

تحدثت المجلة إلى 6 موظفين حاليين وسابقين في "تيك توك"، و"بايت دانس"، وقالت إنها اطلعت على دليل MINT Heating Playbook، وجاء فيه أن "خاصية التسخين تشير إلى تعزيز مقاطع فيديو في قسم "لك" For You، لتحقيق عدد معين من المشاهدات لهذه المقاطع".

أضاف الدليل أن "إجمالي المشاهدات الناتجة عن استخدام هذه الخاصية يمثل جزءاً كبيراً من إجمالي مشاهدات الفيديو اليومية، حوالي 1-2%، وهذا قد يكون له تأثير كبير على انتشار المقطع"، بحسب ما أورده موقع Business Insider الأمريكي.

بحسب مصادر مجلة "فوربس" فإن "خاصية التسخين" غالباً ما تُستخدم لجذب مشاهير الشبكات الاجتماعية والعلامات التجارية، على حد سواء، وعلى عكس الإعلانات والمحتوى الممول على تيك توك، فلا يُشار إلى المقاطع المعززة بخاصية التسخين بأنها كذلك.

تُشير المجلة إلى أن تشغيل "خاصية التسخين" لأحد الحسابات أدى إلى حصوله على أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

من جانبها، قالت متحدثة باسم "تيك توك"، في بيان لموقع Insider: "ندعم بعض مقاطع الفيديو لتنويع تجربة المحتوى، وتقديم المشاهير والمبدعين الناشئين إلى مجتمع تيك توك".

أضافت المتحدثة أن تيك توك مستمر في التوسع في خاصية "لماذا هذا المقطع" Why This Video، لتوفير المزيد من الدقة والشفافية عن المحتوى الموصى به.

وفقاً لثلاثة مصادر ووثائق داخلية، قالت مجلة "فوربس" إنها اطلعت عليها، فقد استخدم بعض الموظفين خاصية التسخين بشكل غير لائق، عن طريق- على سبيل المثال- الترويج لحساباتهم الشخصية، أو حسابات الأشخاص الذين يعرفونهم شخصياً، وقيل إن هذا مخالف لسياسة الشركة.

كذلك أوردت وثيقة أخرى تسمى سياسة التسخين في تيك توك TikTok Heating Policy، أن موظفي تيك توك وبايت دانس يمكنهم استخدام ميزة التسخين "لجذب مشاهير الشبكات الاجتماعية"، و"الترويج لمحتوى متنوع" و"معلومات مهمة" و"مقاطع الفيديو التي تفوّتها خوارزميات التوصيات".

بدورهما، قال مصدران من مصادر "فوربس" للمجلة، إن الموظفين يمكنهم أن يقرروا بأنفسهم المحتوى الذي يناسب هذه الإرشادات، ويقول دليل MINT Heating إنه إذا استخدمت هذه الخاصية كما ينبغي، فإن "قدراً ضئيلاً من خاصية التسخين" سيساعد المبدعين على الانتشار، وزيادة حجم المحتوى المتنوع على المنصة.