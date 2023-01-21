تعرف على كيفية حذف حساب Gmail أو تغيير اسمك

وكالات / سما /

إذا كنت ترغب في حذف حساب Gmail، مع الاحتفاظ ببقية مجموعة Google، فيمكن القيام بذلك دون فقد بياناتك، كما أنه يمكنك تغيير اسم العرض الخاص بحسابك فى حال كنت تريد التعديل على اسمك فقط، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية حذف حساب Gmail

ستفقد كل إمكانية الوصول إلى حساب Gmail الخاص بك بمجرد اتباع هذه الخطوات، ليس هناك إمكانية للتراجع عن هذا، لذا تأكد من أنك تريد حقًا حذفه قبل أن تفعل أي شيء.

1- افتح حساب Gmail الذي تريد حذفه على جهاز الكمبيوتر الشخصي أو جهاز كمبيوتر Mac، يمكنك استخدام أي متصفح إنترنت.

2- اضغط فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى لفتح قائمة حسابك، ثم اضغط فوق إدارة حساب Google الخاص بك.

3- في الشريط الجانبي الأيمن، اضغط فوق علامة التبويب البيانات والخصوصية.

4- قم بالتمرير لأسفل إلى قسم تنزيل بياناتك أو حذفها، ثم اضغط فوق حذف خدمة Google.

5- ادخل كلمة المرور الخاصة بك لتأكيد هويتك.

6- ابحث عن خيار Gmail وانقر على أيقونة سلة المهملات المجاورة له.

7- ادخل عنوان بريد إلكتروني جديدًا لربط حساب Google الخاص بك، لا يمكن أن يكون عنوان Gmail آخر، واضغط فوق إرسال بريد إلكتروني للتحقق.

8- قم بتسجيل الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني الذي قدمته وافتح البريد الإلكتروني الذي أرسلته Google للتو، واضغط فوق الارتباط الموجود بالداخل لإنهاء عملية الحذف.

تغيير اسم Gmail الخاص بك

في حين أنه من الممكن تغيير اسم العرض الخاص بك لرسائل البريد الإلكتروني الصادرة المرسلة من عنوان Gmail الخاص بك، فإنه للأسف لا يمكن تغيير عنوان Gmail الخاص بك بعد إنشائه؛ الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي إنشاء عنوان Gmail جديد، وهذا، لا يمكن القيام به على تطبيق الهاتف المحمول.

تغيير اسم العرض الخاص بك

1- افتح "الإعدادات" واضغط على "عرض جميع الإعدادات".

2- اضغط فوق الحسابات والواردات.

3- ضمن العنوان إرسال البريد كـ، اضغط على تعديل المعلومات.

4- في النافذة المنبثقة التي تظهر، ادخل الاسم الذي ترغب في استخدامه في مربع النص الفارغ أسفل اسم حساب Google الخاص بك واضغط فوق حفظ التغييرات.