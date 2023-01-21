صحيفة عبرية : احتمال كبير أن يخطب نتنياهو امام الكونجرس

القدس المحتلة / سما /

سيقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو دعوة لمخاطبة مجلس الكونجرس الأمريكي، فقط إذا وافق الرئيس جو بايدن على هذه الدعوة. هذا ما قاله مصدر سياسي، بحسب ما نشر في موقع "Israel Hayom" أنه في الكابيتول هناك نية لدعوة نتنياهو للتحدث مرة أخرى قريبا في جلسة مشتركة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ.

في هذه المرحلة، لا يوجد ملخص نهائي أو تاريخ للحدث، إذا كان سيحدث. وقال مسؤولون في الكابيتول لـ "إسرائيل اليوم" إن هناك عددًا كافيًا من الناس يريدون سماع نتنياهو مرة أخرى، في حين أن من يعارضه ليسوا أقوياء بما يكفي لإفشال مثل هذه الدعوة. لذا فإن احتمال أن تتم هذه المبادرة عالي جدًا.

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا تمت دعوة نتنياهو بالفعل، فسيكون أول زعيم أجنبي في التاريخ يلقي خطابًا أربع مرات بهذا المنصب.

في غضون ذلك، يقدر من حول نتنياهو أنه سيزور واشنطن في أواخر فبراير أو أوائل مارس، حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن. وحتى قبل ذلك، من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إسرائيل في الأسابيع المقبلة، مع بهدف تسليم نتنياهو دعوة رسمية للقاء بايدن والتنسيق معه مضامين الزيارة.