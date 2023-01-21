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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين

السبت 21 يناير 2023 10:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب جنين



جنين/سما/

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجزا عسكريا جنوب جنين، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا" أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا بالقرب من "واد دعوق" بين بلدتي عرابة وعجة على شارع جنين – الناصرة، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين، كما كثفت من تواجدها العسكري وتسيير آلياتها في محيط بلدتي عرابة ويعبد وقراها المجاورة .

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال الاستيلاء على سطح منزل وتحويله إلى نقطة مراقبة عسكرية في قرية طورة الشرقية بمنطقة يعبد.

وقال رئيس مجلس قروي طورة طارق قبها لـ"وفا" إن قوات الاحتلال تواصل لليوم الثاني على التوالي الاستيلاء على سطح منزل في القرية يعود للشقيقين محمد ونسيم حسن زيد، وتمنع ساكنيه من التحرك والتنقل بحرية.

وكانت سلطات الاحتلال قد استولت على سطح منزل شقيقهم يونس زيد وحولته إلى نقطة مراقبة عسكرية لمدة أربعة أيام، قبل إخلائه.

#جنين #الاحتلال

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