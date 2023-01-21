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حماس تدين حرق نسخة من المصحف في السويد

السبت 21 يناير 2023 09:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين حرق نسخة من المصحف في السويد



غزة/سما/

أدانت حركة  حماس، مساء اليوم، قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى سفارة الجمهورية التركية في العاصمة ستوكهولم. 

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، إن هذا الفعل استفزاز لمشاعر كل المسلمين، وعدوان سافر على عقيدتهم.

وأضافت أن هذا سلوك متطرف من شأنه نشر الكراهية والتحريض على العنف وايجاد بيئة خصبة للتشدد.


وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المستنكرة ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها.

ودعت حماس السويد لتقديم الاعتذار للمسلمين على هذه الجريمة.

#حماس #السويد

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