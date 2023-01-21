البرازيل: دا سيلفا يقيل قائد الجيش بعد أيام من احتجاجات أنصار الرئيس السابق

برازيليا/سما/

أقال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، اليوم السبت، قائد الجيش البرازيلي الجنرال خوليو سيزار دي أرودا، وسط مخاوف من تهديدات الديمقراطية في أعقاب أعمال شغب شارك فيها في وقت سابق من هذا الشهر أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.



وأكد الموقع الرسمي للقوات المسلحة البرازيلية إقالة أرودا وتعيين الجنرال توماس ميغيل ريبيرو بايفا، الذي كان رئيسًا للقيادة العسكرية الجنوبية الشرقية.



ويأتي قرار لولا بعد تأكيده أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة "أنه كان هناك بالتأكيد أفراد في الجيش سمحوا بوقوع أعمال الشغب".



وكان أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو استولوا على مبنى الكونغرس في برازيليا، حيث قامت الشرطة بتفريقهم بقنابل الغاز.



كما هاجم المتظاهرون بالاسيو دو بلانالتو، أحد القصور الرسمية للرئاسة، بالإضافة إلى مبنى المحكمة العليا.



وأعلنت الشرطة البرازيلية إلقاء القبض على أكثر من 400 شخص ممن شاركوا في أعمال الشغب واقتحموا مقر الكونغرس، والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في العاصمة البرازيلية.



ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا، بأنها همجية وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، وسيستمر التدخل الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى 31 يناير/كانون الثاني، وفقًا لمرسوم لولا الذي تلاه من ساو باولو.



من جهته، قال الرئيس البرازيلي السابق، غايير بولسونارو، إنه يرفض الاتهامات التي سيقت دون دليل من قبل الرئيس الحالي للبرازيل (لولا دا سيلفا).



وشدد الرئيس السابق، على أن "المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية. لكن اقتحام المباني العامة وكذلك تلك التي فعلها اليسار في عامي 2013 و2017 تمثل تجاوزا".

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