مباحثات فلسطينية أوروبية في بروكسل

رام الله/سما/

أعلن دبلوماسي فلسطيني، اليوم السبت، عن مباحثات فلسطينية أوروبية رفيعة المستوى ستعقد في بروكسل هذا الأسبوع تتضمن توقيع اتفاقية شراكة كاملة بين الجانبين.

وقال سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم الفرا، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية سيترأس غدا وفدا حكوميا إلى بروكسل للقاء كبار المسؤولين الأوروبيين.

وذكر الفرا أن الوفد الفلسطيني سيجتمع مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إطار مجلس الشئون الخارجية للاتحاد لبحث عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح أن اشتية سيطلع وزراء الخارجية الأوروبيين على آخر تطورات القضية الفلسطينية وممارسات إسرائيل بما في ذلك “انتهاكاتها لقواعد الشرعية الدولية وتقويض حل الدولتين”.

وأفاد الفرا بأنه سيتم على هامش زيارة الوفد الفلسطيني توقيع اتفاق على البدء بحوار سياسي فلسطيني أوروبي على مستوى وزاري، ودفع مفاوضات التوصل إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه سيتم كذلك استكمال مفاوضات اتفاقية الدعم المالي المباشر من الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين على أن يتم توقيعها نهاية الشهر الجاري في رام الله في الضفة الغربية.