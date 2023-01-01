حماس: لا يمكن السكوت عما يحدث في المسجد الأقصى

القدس المحتلة/ سما/

قال القيادي في حركة حماس أسامة المزيني، خلال وقفة نظمت في مدينة غزة نصرة للقدس والأقصى ودعمًا للمقاومة بالضفة: "إن المسجد الأقصى المبارك في خطر بفعل الحفريات وتدنيس المستوطنين لباحاته".

ووجه القيادي في حماس التحية لأبطال المقاومة في الضفة، مؤكداً أن ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات واعتداءات صهيونية لا يمكن السكوت عنه؛ حيث يعتبر الأقصى ساحة نزال وعنوانا للصراع.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف ممنهج، محذرا إياه من محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني ومحاولة التغيير الواقع فيه.

وطالب شعبنا في الضفة والقدس والداخل بالنفير العام لصد عدوان المحتل ومستوطنيه، مؤكدا أن غزة لن تترك الميدان وستبقى مساندة للضفة ومقاومتها.