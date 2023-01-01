  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: لا يمكن السكوت عما يحدث في المسجد الأقصى

السبت 21 يناير 2023 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لا يمكن السكوت عما يحدث في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/ سما/

قال القيادي في حركة حماس أسامة المزيني، خلال وقفة نظمت في مدينة غزة نصرة للقدس والأقصى ودعمًا للمقاومة بالضفة: "إن المسجد الأقصى المبارك في خطر بفعل الحفريات وتدنيس المستوطنين لباحاته".

ووجه القيادي في حماس التحية لأبطال المقاومة في الضفة، مؤكداً أن ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك من اقتحامات واعتداءات صهيونية لا يمكن السكوت عنه؛ حيث يعتبر الأقصى ساحة نزال وعنوانا للصراع.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف ممنهج، محذرا إياه من محاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني ومحاولة التغيير الواقع فيه.

وطالب شعبنا في الضفة والقدس والداخل بالنفير العام لصد عدوان المحتل ومستوطنيه، مؤكدا أن غزة لن تترك الميدان وستبقى مساندة للضفة ومقاومتها.

الأكثر قراءة اليوم

غالانت يرفض طلب بن غفير خوفا.. وسوليفان يوجه طلبا لحكومة نتنياهو قبل مغادرته

قناة عبرية: حماس تعمل من أجل صفقة تبادل أسرى وفق 3 مسارات

فيديو: أهالي جوريش يجبرون الاحتلال على ازالة بؤرة استيطانية ويصيبون 3 مستوطنين بجراح

تراجع أسعار صرف الدولار مقابل الشيكل

الخارجية المصرية ترد على حسن نصر الله

هآرتس: "يجب مراقبة هرتسي هليفي"

نتنياهو: حكومتي تدعم بناء الاستيطان ولكن بشرط

الأخبار الرئيسية

هليفي

أزمة جديدة تُضاف إلى جدول أعمال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد هليفي..فما هي؟

بن غفير

صحيفة عبرية: "بن غفير" سيطالب نتنياهو خصم اموال جديدة من السلطة

نتنياهو ودرعي

بعد قرار العليا بإبطال توزيره: لماذا يتخلف نتنياهو عن إقالة درعي؟

عملية طعن

فيديو.. استشهاد شاب قرب رام الله إثر اصابته برصاص الاحتلال بزعم تنفييذه عملية طعن

عميل للموساد

هدفه رصد الصواريخ.. الكشف عن عميل جديد للموساد في قبضة الأمن اللبناني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم