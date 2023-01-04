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جنين: الاحتلال يحول منزلا في طورة لنقطة مراقبة

الجمعة 20 يناير 2023 11:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: الاحتلال يحول منزلا في طورة لنقطة مراقبة



جنين/سما/

حولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، منزلا في قرية طورة بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين إلى نقطة مراقبة عسكرية.

وقال رئيس مجلس قروي أم الريحان مجدي زيد، إن قوات الاحتلال حولت منزلا في قرية طورة المجاورة يعود للشقيقين محمد ونسيم حسن زيد الكيلاني إلى نقطة مراقبة عسكرية، بعد أن أخلت منزل المواطن يونس زيد الذي حولته لمدة أربعة أيام لنقطة عسكرية، في سياق تضييق الاحتلال الخناق على المواطنين.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى طورة، ونزلة زيد، ومركة، وعرانة، جنوب وشمال شرق جنين، وشنت حملة تمشيط واسعة فيها.

وفا

#جنين #طورة

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