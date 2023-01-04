جنين: الأحمد يقدم واجب العزاء بالشهيدين بواقنة وجبارين

جنين/سما/

قدم عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، مساء اليوم الجمعة، واجب العزاء يالشهيدين أدهم محمد باسم جبارين، والمدرس الشهيد جواد فريد بواقنة في مقر نادي مخيم جنين، اللذان استشهدا برصاص الاحتلال فجر أمس الخميس.

ونقل الأحمد تعازي القيادة لذوي الشهيدين وفعاليات المخيم، قائلا: إن شعبنا يؤكد بتضحياته ونضاله المستمر أنه يعشق الحرية، حتى إقامة دولته المستقلة، مضيفا أن حركة "فتح" انطلقت من أجل تحرير فلسطين، ولتعبر عن إرادة الشعب بالحرية والاستقلال وتبييض السجون، وإحقاق كافة حقوقنا المشروعة.

وأضاف أن ما قام به الشهيد بواقنة الذين حاول إسعاف الشهيد جبارين الذي أصيب برصاص قناص الاحتلال أمام منزله، حيث لم يتمكن من سحب جبارين وأصيب بواقنة ومنع الاحتلال من دخول سيارة الأسعاف لنقلهما، وقيام ابنته آلاء بالمخاطرة بنقل والدها مع شقيقها إلى المستشفى، لهو عمل وطني وإنساني يخلده شعبنا ليس فقط في المقاومة بل بالواجب الإنساني.

وأشار إلى أن هذا ليس بغريب على جنين ومخيمها وقراها وبلداتها؛ التي قدمت الشهداء والأسرى والجرحى، وعانت وما تزال جراء انتهاكات الاحتلال المستمرة وجرائمه، مؤكدا أن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي التي تشن الإرهاب المنظم والممنهج على شعبنا وخاصة محافظة جنين، لن تثني شعبنا عن المقاومة حتى نيل الحرية والاستقلال وكنس الاحتلال.

وندد الأحمد ما قامت به سلطات الاحتلال من ممارسات عدوانية لمحاولة منع الفرحة ورفع علم فلسطين أثناء تحرر الأسيرين كريم وماهر يونس في قريتي عارة داخل أراضي الـ48.

وأم بيت عزاء الشهيدين لليوم الثاني على التوالي آلاف المواطنين من كافة مكونات شعبنا في محافظة جنين ومحافظات الوطن.