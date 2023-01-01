برعاية الشعبية ..تشكيل ائتلاف وطني لمواجهة الاحتلال وانهاء الانقسام الفلسطيني

غزة /سما/

ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة ان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عقدت الخميس الموافق ١٩/١/٢٠٢٣ اجتماعاً مهماً مع عدد من الفصائل الفلسطينية ناقشت فيه ضرورة الاتفاق وطنياً لتشكيل ائتلاف وطني للاتفاق على برنامج عمل وطني مشترك كاستراتيجية وطنية لمواجهة حكومة الاحتلال الفاشية وانهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وجرى حسب المصادر الفلسطينية نقاش مستفيض ومعمق حول بنود هذا البرنامج الوطني المشترك وآليات انجازه وستواصل الفصائل نقاشها للاتفاق نهائيا على هذا الامر بما يشمل كافة اماكن تواجد شعبنا في الداخل والخارج وذلك للبدء مرحلة جديدة من الكفاح المتواصل حتى نحقق امال شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.