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سر الصرخة.. مدافع الأرجنتين يكشف كواليس استفزازه لمبابي

الخميس 19 يناير 2023 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سر الصرخة.. مدافع الأرجنتين يكشف كواليس استفزازه لمبابي



وكالات / سما /

كشف كريستيان روميرو مدافع منتخب الأرجنتين وفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سر الاحتفال الذي قام به في نهائي كأس العالم قطر 2022.

واحتفل روميرو بهدف لزميله ليونيل ميسي نجم الأرجنتين وقائدها، في نهائي كأس العالم ضد فرنسا الذي انتهى بالتعادل 3-3 قبل أن يحسمه التانجو بركلات الترجيح، من خلال إطلاق صرخة في وجه كيليان مبابي مدافع فرنسا.

وحملت مواجهة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022 العديد من الأحداث المثيرة، حيث سجل مبابي ثلاثية "هاتريك"، ليتوج هدافاً للمونديال بـ8 أهداف، بينما سجل ميسي ثنائية ليصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة أفضل لاعب مرتين في تاريخ المسابقة.

وشرح روميرو سر الاحتفال المستفز في وجه مبابي، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية قائلا:ً "لقد صرخت في وجه مبابي للاحتفال بالهدف الذي سجلناه".

وأضاف: "هذا سبب أن إنزو - إنزو فيرنانديز مدافع بنفيكا والأرجنتين - تحدث معه وعامله مبابي بشكل سيء، لذلك احتفلت في وجهه".

وواصل مدافع السبيرز: "شاهدت ركلة الجزاء التي سددها ميسي، كانت الوحيدة التي تابعتها، بعد ذلك في ركلات الجزاء الأخرى كنت أركع وأدعو الله ألا تدخل الكرة إلى المرمى".

وشهد نهائي كأس العالم 2022 احتساب 3 ركلات جزاء، الأولى سجل منها ميسي للألباسيلستي، والبقية أحرزها مبابي للديوك.

وأشاد روميرو بميسي قائد منتخب بلاده قائلاً: "من ناحية كرة القدم كلنا نعلم ما يمثله ميسي لي وللكثيرين غيري، فهو الأعظم في التاريخ".

وواصل: "لكن بالإضافة إلى ذلك، فإنه على الصعيد الشخصي بسيط ومتواضع للغاية، وهذا ما يمنحه عظمة أكبر".

وكلل ليونيل ميسي مسيرته الأسطورية في الملاعب بالتتويج بكأس العالم، ليضيفه إلى لقبي كوبا أمريكا وكأس فيناليسما مع راقصي التانجو، وقبلها إحراز كم هائل من الألقاب مع برشلونة وصل إلى 34 لقبا، منها 4 لدوري أبطال أوروبا و10 بطولات للدوري، بينما توج مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي وكأس السوبر.

ويعتبر ميسي، 35 عاماً، المثل الأعلى للجيل الصاعد من المنتخب الأرجنتيني من أمثال روميرو، بحسب ما صرح عدد كبير من الفريق الشاب الذي حقق معه البرغوث حلم التتويج بالمونديال بعد سلسلة محاولات غير موفقة.

#كريستيان روميرو #كيليان مبابي #كأس العالم

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