السفير الأمريكي : ما زلنا نؤيد حل الدولتين وسنعمل مع نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نايدس عن أمله في أن يتمكن من دفع حل الدولتين مع الحكومة الحالية في اسرائيل.

واضاف السفير في مقابلة مع يديعوت احرنوت قائلاً "لدي ثقة كبيرة في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وسنعمل معه ، وآمل أن ننجح ". وأوضح السفير أنه بالرغم من حكومة اليمين ، فإن السياسة الأمريكية ما زالت تؤيد حل الدولتين ، وهدفها" حماية المواطنين الفلسطينيين بدون تعريض أمن اسرائيل للخطر ".

وتابع قائلا" نحن لا نؤيد ضم الأراضي ولا نؤيد توسيع المستوطنات ، هذه هي سياستنا ، وبالمناسبة ، سياسة الإدارة السابقة أيضًا. سنعمل مع رئيس الوزراء لضمان أننا نحافظ على التزامنا - فكرة إبقاء حل الدولتين على قيد الحياة."

وقال نايدس "إنه لم يتحدث بعد مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جابير ، لكنه لم يستبعد احتمال قيامه بذلك. "أنا لا أقوم بمقاطعة أي شخص..في مرحلة ما ، سأتحدث مع كل عضو في الحكومة. لقد تحدثت إلى العديد من الوزراء، سألتقي بمعظم الوزراء في الحكومة ".

وفيما يتعلق باتفاقيات التطبيع بين اسرائيل والدول العربية، اشار السفير الامريكي إلى الجهود المبذولة لتوسيع اتفاقيات إبراهيم وخاصة مع المملكة العربية السعودية.

واضاف"سيكون ذلك مفيدًا للمملكة العربية السعودية ، ومفيدًا لإسرائيل وجيدًا للأمن في المنطقة. لا أعتقد أننا قريبون بدرجة كافية هناك ، لكن دعونا لا نخدع أنفسنا ، فهو معقد وصعب ".