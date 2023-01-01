إصابات واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال والمستوطنين نابلس (فيديو)

نابلس/سما/

أصيب عدد المواطنين ، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الشرقية في مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن عددا من دوريات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في المدينة وانتشرت في محيط مقام يوسف تمهيدا لاقتحامه من قبل المستوطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال شابا-لم تعرف هويته بعد- في منطقة الضاحية.

وكانت وحدات خاصة وقناصة، انتشرت في محيط مقام يوسف، لتأمين اقتحام المستوطنين.

وذكرت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال اعتدت بشكل وحشي على الفتى يزيد يوسف عامر ومحاولة دهسه بجيب عسكري قبل أن تعتقله.

و أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، واستهدفت الطواقم الصحفية بشكل مباشر، عقب إغلاق شارع عمان بالسواتر الترابية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز، كما أصيب مواطن بقنبلة غاز مباشرة أدت إلى كسر في رجله.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس بأن طواقمه نقلت إصابة من كفر قليل جنوب نابلس لمستشفى رفيديا.

وذكرت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال تعرضت لإطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة خلال اقتحامها المنطقة الشرقية لنابلس.

وأكدت أن انفجارا ضخما استهدف رتلا من دوريات الاحتلال خلال اقتحامها للمدينة.

وقال موقع "والا" العبري إن قوات الجيش الإسرائيلي تعرضت لإطلاق نار كثيف بالقرب من قبر يوسف في نابلس، خلال نشاط استعدادا لتأمين اقتحام المستوطنين للمكان، المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة.

فيما أطلق المقاومون، النار تجاه قوات الاحتلال قرب مخيم بلاطة.

وأعلنت كتيبة نابلس استهداف قوات الاحتلال على شارع عمان بصليات كثيفة من الرصاص بشكل مباشر.

وقامت مجموعات عرين الأسود بالتَّصَدي والإشتباك مع قوات الإحتلال عُقب إقتحامِهِم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس .

وقالت المجموعات في بيان: في هذه الأثناء تقوم مجموعات عرين الأُسود بالتَّصَدي والإشتباك مع قوات الإحتلال الصهيونيّْ بصلياتٍ من الرَّصاص المُبارك والعُبوات مَحليِّة الصُنع عُقب إقتحامِهِم المنطقة الشرقية لمدينة نابلس .

وأكدت كتائب شهداء الأقصى أن مجاهدوها يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة ويستهدفونهم بشكل مباشر بوابل كثيف من الرصاص والعبوات الناسفة.