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القواسمي لقيادات من الجالية الفلسطينية بأميركا: وحدتكم أساس نجاحكم في خدمة قضيتكم

الثلاثاء 17 يناير 2023 09:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
القواسمي لقيادات من الجالية الفلسطينية بأميركا: وحدتكم أساس نجاحكم في خدمة قضيتكم



رام الله/سما/

عقد عضو اللجنة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس لجنة الجاليات والمغتربين في المجلس الوطني الفلسطيني أسامة القواسمي، اليوم الثلاثاء، لقاء موسعا مع شخصيات قيادية من أبناء  جاليتنا الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، وأطلعهم على صعوبة الأوضاع السياسية والميدانية والمالية التي يمر بها شعبنا، خاصة بعد تشكيل الحكومة الفاشية في تل أبيب، والتي تتبنى بشكل واضح برنامج القتل والهدم والاستيلاء والضم والتهويد والطرد والاستيطان وسرقة الأموال.

وشرح القواسمي للحضور، في لقاء عبر (زوم) تفاصيل الوضع الراهن والخطوات التي تعكف القيادة الفلسطينية على اتخاذها على المستويات كافة، للدفاع عن شعبنا وحقوقه الوطنية أمام هذه الهجمة المسعورة على شعبنا، والمطلوب من الكل الوطني عمله لصد هذا العدوان، كل في مكانه وموقعه.

وتخلل اللقاء نقاش موسع وعميق حول القضايا الداخلية والخارجية كافة، وسبل توحيد الطاقات في العمل خدمة لقضيتنا وشعبنا باعتباره أساس النجاح والاستمرارية.

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#اسامة القواسمي

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