المغرب و"إسرائيل" يتفقان على توسيع تعاونهما العسكري

الرباط/سما/

أعلن المغرب، الثلاثاء، أن اجتماعا في مجال الدفاع عقد مع إسرائيل في العاصمة الرباط على مدار يومين.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية (الجيش)، نشرته وكالة المغرب الرسمية، أن “اجتماعا للجنة تتبع التعاون المغربي الاسرائيلي في مجال الدفاع عقد يومي 16 و17 يناير/ كانون الأول الجاري بالرباط”.

وأضاف: “تم خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه الفاروق بلخير المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، ودرور شالوم مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، بحث مختلف مجالات التعاون العسكري الثنائي، لاسيما اللوجستية والتكوين والتداريب، وكذلك اقتناء وتحديث التجهيزات”.

وبحسب البيان، “أشاد المسؤولان بمستوى التعاون العسكري الثنائي”.

واتفق الجانبان على تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية”.

وقال المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، بحسب البيان، إن “التعاون العسكري المغربي الاسرائيلي يحمل مصالح مشتركة ويقوم على الثقة والدعم المتبادل”.

وفي 12 سبتمبر/ أيلول 2022، دشنت الرباط مرحلة جديدة نحو تعزيز التعاون العسكري مع تل أبيب، عبر زيارة وصفت بـ”غير المسبوقة” للمفتش العام للقوات المسلحة المغربية الفاروق بلخير إلى إسرائيل، شارك خلالها في مؤتمر دولي حول الابتكار في المجال العسكري.

وكانت تل أبيب والرباط أبرمتا اتفاق تعاون أمني في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أثار حفيظة الجارة الجزائر التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في صيف ذلك العام، في سياق توتر حاد بينهما بسبب النزاع حول الصحراء الغربية.

وتضمن اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل أواخر العام 2020 اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتضمن الاتفاق الأمني بين الرباط وتل أبيب أيضا “التعاون في مجال الصناعة الدفاعية ونقل التكنولوحيا” بينما أشارت مصادر إعلامية متفرقة منذ نحو عامين الى اقتناء المغرب أسلحة إسرائيلة متطورة بينها مسيرات حربية، من دون أي تأكيد رسمي من الرباط.