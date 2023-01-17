جيش الاحتلال يعلن اعتقال 5 أشخاص تسللوا من سوريا

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال خمسة أشخاص تسللوا، الليلة الماضية، من الأراضي السورية إلى داخل إسرائيل، والتحقيق معهم قبل الإفراج عنهم وإعادتهم إلى سوريا.



. جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم جيش الاحتلال.



وقال البيان إن "استطلاعات الجيش رصدت يوم أمس، ثلاثة مشتبه بهم شرق السياج الأمني في منطقة جيب داخلي ،حيث تم استدعاء قوة عسكرية إلى المكان واعتقلتهم".



وتابع: "بعد ذلك، قام شخصان آخران مشتبه بهما بعبور خط الحدود من الأراضي السورية إلى الأراضي المحتلة حيث قامت قوة عسكرية كانت متواجدة في المكان باعتقالهما شرق السياج الأمني".



وأفاد بأنه: "تمت إحالة كافة المشتبه بهم للتحقيق لتتم إعادتهم إلى الأراضي السورية بعد انتهاء التحقيق".



