تونس: وزير التعليم يطالب بدعم وتعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية

تونس/سما/

طالب وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، الدول العربية، وخاصة وزارات التربية والتعليم فيها، بتعزيز الانتماء الوطني الفلسطيني، وتعزيز الرواية الوطنية الفلسطينية لمواجهة محاولات الاحتلال المستمرة لأسرلة التعليم، ومحاولة فرض مناهج الاحتلال على أبناء شعبنا، خاصة في مدينة القدس.

وأضاف عورتاني، خلال كلمة ألقاها بالنيابة عنه المستشار ثروت زيد، أمام الندوة العربية رفيعة المستوى المنعقدة بتونس، بحضور سفير دولة فلسطين هائل الفاهوم، لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الثاني عشر لوزراء التربية والتعليم العرب في فلسطين 2021، أنه لا بد من موقف عربي لدعم الرواية الفلسطينية.

واستعرض الوزير، في كلمته، ما قامت به الوزارة من جهود كبيرة في سبيل دعم المنهاج التعليمي في فلسطين، وتطوير التعليم باستخدام مراكز وخطط جديدة لتحديث البرامج الرقمية وإنشاء مراكز لذلك، ودراسة وثيقة التربية الشاملة، ودمج التعليم عن بعد، والفاقد التعليمي، وغيرها، تطبيقا لتوصيات وقرارات وزراء التربية والتعليم في الدول العربية خلال المؤتمر الثاني عشر، الذي ترأسته دولة فلسطين وانعقد فيها.

كما شارك محمد مطر، عن وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في تقديم وثيقة التربية الشاملة والانصاف عن التعليم في فلسطين والدول العربية، شارحا كيفية الموازنة بين التعليم والانصاف.

واستعرض التحديات التي تواجه التعليم، خاصة الصعوبات والعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وجه التعليم في فلسطين، وكيفية تطبيق برامج جديدة في المجال.

كما قدمت عدة وثائق عربية خلال الندوة، كالتعليم الاستدراكي في الدول العربية، النظامي وغير النظامي، واستشراف سبل تجويده واستدامته، ووثيقة الالكسو ملامح إطار عربي لتمويل دمج التعليم عن بعد في المناهج التعليمية تعزيزا للتعاون العربي المشترك.

كما قدمت وثيقة الفاقد التعليمي، ووثيقة تنفيذ التزامات المنهج العربي المشترك للمسرح المدرسي، ووثيقة تعزيز مضامين التربية المدنية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.