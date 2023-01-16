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الاحتلال يؤكد مصداقية فيديو "القسام" وينشر أسماء تطالب بالإفراج عنها

الثلاثاء 17 يناير 2023 08:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يؤكد مصداقية فيديو "القسام" وينشر أسماء تطالب بالإفراج عنها



القدس المحتلة / سما /

 أكدت مصادر أمنية إسرائيلية، صباح الثلاثاء، أن مقطع الفيديو الذي نشرته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، للأسير الإسرائيلي لديها أفراهام منغستو، بأنه يعود إليه وأنه لا شكوك حوله.

كما أكدت عائلة منغستو في بيان لها، أنها تأكدت من صحة أن من ظهر في الفيديو هو ابنها، رغم تغير ملامحه والتي ظهر فيها بحالة صحية جيدة.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن حركة "حماس"، تطالب مقابل الإفراج عن منغستو، أسرى حكم عليهم بالسجن لسنوات، من بينهم حسن سلامة مسؤول القسام في غزة سابقًا، والذي كان مسؤولاً عن هجومين وقعا على خط 18 عام 1996 وقتل وأصيب خلالهما العشرات، وإبراهيم حامد من قادة القسام في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، وكان مسؤولًا عن هجمات عدة، وعبدالله البرغوثي مهندس العبوات الناسفة الكبير في حماس خلال فترة الانتفاضة الثانية والذي حكم عليه بالسجن لمدة 67 عامًا وهو أقصى حكم أدين به فلسطيني في تاريخ إسرائيل، وعباس السيد مخطط الهجوم في فندق بارك بمدينة نتانيا عام 2002، والذي قتل فيه 29 إسرائيليًا وأدى لبدء عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية.

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