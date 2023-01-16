فيديو: مسؤول إسرائيلي يلتقي بوالدة "منغستو".. والأخيرة: "لقد تأكدت منه.."

القدس المحتلة/سما/

التقى رئيس بلدية عسقلان، تومر جلام، مساء اليوم، بأغرانيش منغسيتو، والدة أفيرا الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حماس (من سكان المدينة)، بعد الفيديو الذي بثته كتائب القسام، والذي يظهر فيه أفيرا منغستو يطالب فيه "إسرائيل" بالإفراج عنه.

وقال رئيس البلدية: "سنواصل الوقوف إلى جانب عائلة منغستو وإلى جانب والدته العزيزة، تصلي عسقلان كلها من أجل عودة أفيرا وتتوق إلى اللحظة التي يعود فيها إلى المنزل".

ونقلت القناة 13 العبرية عن أغرانيش والدة أفيرا منغسيتو قولها: "لقد تأكدت منه (أفيرا مغنيستو)، يبدو أنه هو".

من جانبه علق إيلان، شقيق أفيرا منغيستو على فيديو القسام قائلا": إنه فرح ممزوج بالحزن، بعد 8 سنوات ونصف من عدم معرفة مصيره، شاهدنا الفيديو، إن حماس تعترف صراحة بأنها تحتجز مواطناً بريئاً .

وأضاف:" إنني أرغب في مناشدة رئيس الوزراء وأعضاء الكابينت:" هذه فرصتكم لإعادة أخي سالمًا وبصحة جيدة."

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء الإثنين، مقطع فيديو قصير للأسير الإسرائيلي لديها من أصول اثيوبية أفراهام منغستو الذي تسلل من حدود شمال قطاع غزة، إلى داخله وأسرته حينها المقاومة في عام 2014.

وظهر منغستو في مقطع الفيديو وهو يوجه رسالة لحكومته الإسرائيلية، ويقول: "إلى متى سأظل هنا في الأسر أنا ورفاقي، بعد هذه السنوات الطويلة من المعاناة والألم .. اين شعب ودولة إسرائيل من مصيرنا؟".

وأرفقت القسام في المقطع صورة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته اليوم أفيف كوخافي، مرفقة إياها بتصريحات له يعرب عن أسفه لفشله في إعادة الإسرائيليين والمفقودين بغزة، وصورة أخرى لتقليد رئيس الأركان الجديد هرتسي هاليفي، مهامه الجديدة، موجهةً له رسالة: "سلفك ترك لك الكثير من الأسف والكذب".