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فيديو: رفع أعلام فلسطين خلال المظاهرات الرافضة لحكومة نتنياهو

السبت 14 يناير 2023 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: رفع أعلام فلسطين خلال المظاهرات الرافضة لحكومة نتنياهو



القدس المحتلة/سما/

أظهرت مقاطع مصورة، مساء اليوم السبت، رفع عدد من الأشخاص أعلام فلسطين ،خلال التظاهرة الرافضة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساحة "هبيما" بتل أبيب.

وأفادت القناة 12 العبرية بأن الشرطة الإسرائيلية صادرت أعلام فلسطينية رُفعت خلال المظاهرات ضد حكومة نتنياهو.

وأظهر توثيق مصور اعتداء عناصر الشرطة الإسرائيلية على متظاهر حمل العلم الفلسطيني خلال الاحتجاج أمام منزل الرئيس الإسرائيلي يستحاق هرتسوغ في القدس، قبل أن تقوم بإحالته للتحقيق.

  

وتظاهر عشرات الآلاف مساء اليوم، السبت، في تل أبيب والقدس وحيفا ضد الحكومة الإسرائيلية وسياساتها من بينها إضعاف جهاز القضاء.

وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضا لتدخل الحكومة الإسرائيلية بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه مسا بالديمقراطية وانقلابا عليها.


ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال فإن 100 ألف متظاهر وصلوا إلى ساحة "هبيما" في تل أبيب حيث المظاهرة المركزية احتجاجا على حكومة نتنياهو وخطة وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، التي تستهدف إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

#اعلام فلسطين

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