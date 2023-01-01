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شاهد: لحظة محاصرة قوة إسرائيلية خاصة للشابين حمامرة و خليلية قبيل ارتقائهما جنوب جنين

السبت 14 يناير 2023 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: لحظة محاصرة قوة إسرائيلية خاصة للشابين حمامرة و خليلية قبيل ارتقائهما جنوب جنين



جنين/سما/

أظهر مقطع فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مشاهد لحظة  محاصرة قوة إسرائيلية خاصة للشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية قبيل ارتقائهما جنوب جنين.

واستشهد، فجر اليوم السبت، شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل بلدة جبع، جنوب جنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت موقع مستوطنة "ترسلة" المخلاة، وأقامت حاجزا عسكريا على مفرق بلدة جبع، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في المكان، اطلق الجنود خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في القدم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال، اطلقت النار على مركبة عند مفرق جبع، ما أدى الى استشهاد شابين كانا داخلها.

 
#جنين

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