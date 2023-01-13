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صفارات الانذار تدوي شمال القدس

الجمعة 13 يناير 2023 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
صفارات الانذار تدوي شمال القدس



القدس المحتلة/سما/

دوت صفارات الانذار منتصف ليلة الجمعة - السبت  في مستوطنة ماتيه بنيامين شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة 12 العبرية:" ان هناك شبهات بتسلل فلسطينيين أطلق صفارات الإنذار في مستوطنة "ماتيه بنيامين" شمال القدس.

وأفادت القناة بصدور تعليمات للمستوطنين بالتزام مساكنهم وإغلاق النوافذ والأبواب وإطفاء الأنوار وعدم الدخول والخروج من المستوطنة حتى إشعار آخر.

من جانبها قالت صحيفة معاريف العبرية: "ان قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية تفيد بوجود مخاوف من تسلل فلسطينيين إلى مستوطنة نوفيه بيرات قرب كفار أدوميم المقامة على أراضي بلدة أبو ديس شرق القدس.

وأضافت الصحيفة: كما طالبت الجبهة الداخلية المستوطنين بدخول المباني فورًا، وإغلاق الأبواب وإغلاق النوافذ، وعدم المغادرة حتى يتلقوا إشعارًا بنهاية الحدث، كما يُحظر التنقل في المنطقة ودخولها حتى إشعار آخر.

ولاحقا أشارت مصادر عبرية إلى عودة الهدوء داخل أحد المستوطنات في القدس بعد اشتباه وجود فلسطينيين وتبين أنه عملية سطو من قبل أحد المستوطنين.

وذكرت قناة كان العبرية أنه تم استبعاد الاشتباه في تسلل مسلحين لتنفيذ هجوم في مستوطنة نوفي برات قرب كفار أدوميم في القدس.‏

#صفارات الانذار

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