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آيزنكوت: قريبون من تصعيد واسع النطاق على الساحة الفلسطينية

الجمعة 13 يناير 2023 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
آيزنكوت: قريبون من تصعيد واسع النطاق على الساحة الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق الجنرال احتياط غادي إيزنكوت، مساء اليوم الجمعة، أن جولة مواجهة واسعة النطاق قريبة جداً على الساحة الفلسطينية

وقال إيزنكوت في مقابلة خاصة مع القناة الـ14 العبرية: "نحن قريبون جدًا من تصعيد واسع النطاق على الساحة الفلسطينية، في وضع تكون فيه السلطة ضعيفة جدًا، وحماس قوية جدًا".

وأعرب عن أمله بأن تُبذل كل الجهود لمنع تصعيد واسع مع استمرار العمل بحزم، مضيفًا: "لدي تقدير أنّ حماس نجحت في تعزيز محور غزة- الضفة- شرق القدس، وترسيخ قاعدة قوية للغاية، وتعزيز إمكانية تصعيد الوضع".


وأشار  إيزنكوت، إلى أنّه "قد اقتربنا من المواجهة اليوم أكثر من أي يومًا آخر، منذ نهاية الانتفاضة الثانية، ويجب بذل كل الجهود لمنعها وإحباطها وإضعافها".

#ايزنكوت

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