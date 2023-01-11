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خلال محاولته الدفاع عن نجله

استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس

الخميس 12 يناير 2023 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس



القدس المحتلة / سما /

استشهد المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عامًا)، فجر الخميس، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهيد أصلان أصيب برصاصة اخترقت صدره واستشهد على إثرها.

ووفقًَا لمصادر مقدسية، فإن أصلان استهدف من قبل جنود الاحتلال بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله بشكل همجي خلال حملة اعتقالات ودهم واسعة جرت بالمخيم.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال احتجزت أصلان لوقت وكان ينزف ومنعت الأهالي من اسعافه.

وأعلن عن إضراب شامل في المخيم حدادًا على روح الشهيد.

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