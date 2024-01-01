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الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه

الأربعاء 11 يناير 2023 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه



القدس المحتلة / سما /

 كشف المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز ليناريتش، أنه طلب من إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات التي دمرتها في الضفة الغربية والتي تم بناؤها بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، فإنه كشف عن ذلك خلال رد ليناريتش على رسالة من 24 عضوًا في البرلمان الأوروبي تواصلوا مع المفوضية الأوروبية بشأن نية إسرائيل هدم عشرات المنازل في منطقة مسافر يطا والتي تم بناؤها بمساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي أو الدول الأعضاء فيه.

وأشار الأعضاء في رسالتهم إلى تجاهل إسرائيل مسبقًا للرسائل والمناشدات التي وجهت لها عبر القنوات الدبلوماسية بهذا الشأن، ورفضها تحمل المسؤولية عن تبعات الهدم غير القانونية وانتهاك حقوق الإنسان.

ورد ليناريتش عليهم بأنه في عدة مرات طلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول التي يمولها الاتحاد والتي دمرها أو فككها وصادرها، مشيرًا إلى أن الاتحاد يواصل العمل لتحقيق هذه الغاية من خلال مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية.

وأشار المفوض الأوروبي إلى أن ممثلي الاتحاد كثيرًا ما يزورون المنطقة للتحذير من هدم المباني، وأن المفوضية تتابع جميع عمليات الهدم والمصادرة للمباني التي يمولها المانحون، لافتًا إلى أن قائمة الخطوات الممكنة لضمان تعويض إسرائيل عن التمويل الأوروبي لم تطرح للنقاش بعد، وأنه ينبغي على المجلس أن يتخذ  قرارًا بشأن التبني المحتمل للوسائل التي ستستخدم لضمان التعويض.

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