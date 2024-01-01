  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

55% من الإسرائيليين يؤيدون عقد لقاء بين نتنياهو وعباس

الأربعاء 11 يناير 2023 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
55% من الإسرائيليين يؤيدون عقد لقاء بين نتنياهو وعباس



القدس المحتلة / سما /

 أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، نشرت نتائجه الأربعاء، أن 55% من الإسرائيليين يؤيدون عقد لقاء بين رئيس وزراء حكومتهم بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفقًا للاستطلاع - كما ورد في صحيفة هآرتس العبرية - فإن 49.5% من المستطلعة أراؤهم من الذين صوتوا لليكود في الانتخابات الأخيرة، أيدوا مثل هذا الاجتماع، مقابل معارضة 36.2%، بينما أيد ذلك 12.8% فقط من الناخبين للصهيونية الدينية، و81.2% من ناخبي هناك مستقبل، و77% من ناخبي "المعسكر الوطني"، و34% رفضوا الإجابة.

وأبدى 52.8% عن تأييدهم لإجراء مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، مقابل معارضة 31.1%، وبلغت نسبة المؤيدين من كتلة اليسار والوسط لهذ الخيار 78.1%، مقابل 36.8% من مؤيدي كتلة اليمين.

وأعرب 64.2% عن دعمهم لإقامة علاقات مع السعودية مقابل تجميد البناء في المستوطنات ضمن تسوية تاريخية، وأبدى 60.9% من ناخبي الليكود تأييدهم لذلك، في حين أيده 82.4% من ناخبي هناك مستقبل، و96.1% من ناخبي العمل.

وحول استمرار التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، أبدى 66.8% موافقتهم على ذلك، وأن 62.5% هم من أصحاب وجهات النظر اليمينية، و73.8% من الذين عرفوا أنفسهم أنهم يسار وسط.

ورأى 50.1% من اليمينيين أنه لا ينبغي لحكومة بنيامين نتنياهو أن تأخذ في عين الاعتبار مواقف الولايات المتحدة من قضية البناء في المستوطنات.

"القدس"

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يحترم الجيش الإسرائيلي حسن نصر الله؟

دعوات لاعتقال لابيد وغانتس

لماذا تخشى "إسرائيل" إلغاء السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني؟

فيديو: الأجهزة الأمنية تفرق مسيرة وسط نابلس

كيف وصلت برامج التجسس الإسرئيلية إلى ثالث أكبر دولة مسلمة في العالم؟

نجل نتنياهو يهاجم فنانة كويتية

حرب تصريحات بين المعارضة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو

الأخبار الرئيسية

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه

كاتب إسرائيلي: هكذا أعاد بن غفير إحياء القضية الفلسطينية

063_928045600-e1520354518546-1024x640-1

"آيباك" تبحث كيفية انتخاب قائمة المرشحين الموالين للاحتلال في الانتخابات الأميركية لعام 2024

63bde5344c59b72648234e5c

واشنطن: نؤيد انضمام الفلسطينيين إلى"منتدى النقب"

06123702613344968808373440630100

حرب تصريحات بين المعارضة الإسرائيلية وحكومة نتنياهو

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم