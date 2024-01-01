55% من الإسرائيليين يؤيدون عقد لقاء بين نتنياهو وعباس

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع رأي إسرائيلي، نشرت نتائجه الأربعاء، أن 55% من الإسرائيليين يؤيدون عقد لقاء بين رئيس وزراء حكومتهم بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ووفقًا للاستطلاع - كما ورد في صحيفة هآرتس العبرية - فإن 49.5% من المستطلعة أراؤهم من الذين صوتوا لليكود في الانتخابات الأخيرة، أيدوا مثل هذا الاجتماع، مقابل معارضة 36.2%، بينما أيد ذلك 12.8% فقط من الناخبين للصهيونية الدينية، و81.2% من ناخبي هناك مستقبل، و77% من ناخبي "المعسكر الوطني"، و34% رفضوا الإجابة.

وأبدى 52.8% عن تأييدهم لإجراء مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، مقابل معارضة 31.1%، وبلغت نسبة المؤيدين من كتلة اليسار والوسط لهذ الخيار 78.1%، مقابل 36.8% من مؤيدي كتلة اليمين.

وأعرب 64.2% عن دعمهم لإقامة علاقات مع السعودية مقابل تجميد البناء في المستوطنات ضمن تسوية تاريخية، وأبدى 60.9% من ناخبي الليكود تأييدهم لذلك، في حين أيده 82.4% من ناخبي هناك مستقبل، و96.1% من ناخبي العمل.

وحول استمرار التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، أبدى 66.8% موافقتهم على ذلك، وأن 62.5% هم من أصحاب وجهات النظر اليمينية، و73.8% من الذين عرفوا أنفسهم أنهم يسار وسط.

ورأى 50.1% من اليمينيين أنه لا ينبغي لحكومة بنيامين نتنياهو أن تأخذ في عين الاعتبار مواقف الولايات المتحدة من قضية البناء في المستوطنات.

"القدس"