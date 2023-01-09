" إعلام الأسرى" يدين الحكم الجائر بحق الأسير أيمن حاج يحيى

رام الله/سما/

أدان المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى حازم حسنين الحكم الجائر الذي أصدرته محاكم الاحتلال اليوم الاثنين، بحق الأسير أيمن حاج يحيى من مدينة الطيبة بالسجن 7 سنوات.

وأضاف حسنين في بيان أن هذا الفعل المدان يدل على استمرار سياسة الاحتلال الإجرامية خاصة مع وجود حكومة متطرفة تستهدف الأسرى ومن يدافع عنهم بدرجة أولى.

وأكد أن ممارسات الاحتلال لن تنجح في تحييد قضية الأسرى أو عزلها عن حاضنتها الشعبية المدافعة عنها في كل الميادين، بل ستزيد لديها الإصرار لنصرة "أم القضايا".

ودعا حسنين للعمل الرسمي الجاد لتجريم الاحتلال في المحاكم الدولية وكافة الساحات، ووضع حد للأحكام المفرطة التي يستخدمها بحق أبناء شعبنا.

ويشغل الأسير حاج يحيى منصب أمين سر رابطة الحركة الأسيرة في أراضي 48، وشغل منصب الأمين العام لحركة كفاح، وعُرف بنشاطه في كل ما يتعلق بالأسرى الفلس