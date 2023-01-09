الجيش اللبناني: طائرة إسرائيلية دون طيار اخترقت الأجواء لمدة 20 دقيقة

بيروت/سما/

أعلن الجيش اللبناني أن طائرة إسرائيلية دون طيار، قد اخترقت الأجواء اللبنانية، وذلك لمدة 20 دقيقة.



ووفق بيان نشره موقع النشرة، قالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، إن مسيّرة وصفتها بالمعادية، قد اخترقت الأجواء اللبنانية.





وقالت: "بتاريخ 9/1/2023 الساعة 8.40 خرقت طائرة مسيرة عن بعد "Drone" تابعة لإسرائيل الأجواء اللبنانية، من مقابل بلدة راميا باتجاه بلدة مروحين ولمدة 20 دقيقة، ثمّ غادرت الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة".



وأضاف بيان الجيش اللبناني: "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".