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الادارة الأمريكية قلقة من الحكومة الجديدة .. أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل

الإثنين 09 يناير 2023 08:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الادارة الأمريكية قلقة من الحكومة الجديدة .. أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

على خلفية تخوف الإدارة الأمريكية من الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو ، يصل وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين نهاية الشهر الجاري في زيارة لإسرائيل.

ووفقًا لتقرير صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية ، من المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل في التاسع عشر من الشهر الحالي ، لإجراء سلسلة من المحادثات السياسية مع نتنياهو وعدد من الوزراء في الحكومة الجديدة.

في المقابل من المتوقع أن يزور نتنياهو الولايات المتحدة الشهر المقبل ، في محاولة لفهم إلى أين تتجه الحكومة الإسرائيلية.

وسيحاول المسؤولان الأمريكيان التوصل إلى اتفاق مع حكومة نتنياهو بشأن مجموعة من القضايا المهمة من بينها إيران وحل الدولتين والحرب في أوكرانيا والوزير المتطرف بن غفير واقتحامه للمسجد الأقصى.

الأمريكيون قلقون من التطورات الأخيرة ،لا سيما اقتحام إيتمار بن جابر للمسجد الأقصى، والتي اعتبروها استفزازًا لا داعي له.

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