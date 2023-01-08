فيديو: مواجهات واعتقالات في العيساوية

القدس المحتلة/سما/

اندلعت مواجهات في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيسوية شمال شرقي البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي صوب المواطنين، كما استدعت مركبة المياه العادمة لفض المواجهات المندلعة في البلدة.

من جهة أخرى، أطلقت مجموعة من المستعربين الرصاص تجاه مجموعة من الشبان واعتقلت 3 شبان بطريقة وحشية، من بلدة العيسوية واقتادتهم لجهة مجهولة.

هذا واقتحمت قوات الاحتلال مستشفى المقاصد في بلدة الطور شرق القدس المحتلة وقامت بحملة تفتيش بين المصابين في الطوارئ.



