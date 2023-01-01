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موقع عبري: قطاع غزة برميل بارود سينفجر في أي لحظة

السبت 07 يناير 2023 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: قطاع غزة برميل بارود سينفجر في أي لحظة



القدس المحتلة/سما/

توقع موقع إلكتروني عبري، اليوم السبت، أن قطاع غزة سيتحول إلى برميل بارود في وجه السلطات الإسرائيلية في أي لحظة.


وذكر الموقع العبري "واللا"، مساء اليوم السبت، أن قطاع غزة يمكن أن يتحول إلى برميل بارود سينفجر في أي لحظة، وأن التصعيد يمكن أن يعود مرة أخرى بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في القطاع.

وأكد الموقع أن الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية مكثفة، سواء برية أو بحرية أو جوية، من أجل التعامل مستقبلا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، خاصة وأن الجيش يتوقع عملية اقتحام للحدود الإسرائيلية من قبل الداخل الفلسطيني في القطاع من ناحية البحر أو البر أيضا.


وأشار الموقع إلى أن هناك تحذيرات عسكرية إسرائيلية بأنه يمكن للفلسطينيين في القطاع اختراق أو تسلل مجموعات منهم إلى شاطئ زيكيم الإسرائيلي كما سبق وجرى قبل عدة سنوات، حيث نجح بعض قوات كوماندوز فلسطينية في اختراق الشاطئ نفسه والدخول لمئات الأمتار في الداخل الإسرائيلي.


وحول عملية الاختراق الأرضي أو البري، فيعتقد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون بأنه يمكن لقوات عسكرية من المقاومة الفلسطينية اختراق الحاجز الأرضي والدخول إلى الداخل الفلسطيني من قطاع غزة، حيث تقوم "فرقة غزة" التابعة للجيش الإسرائيلي بالتدريب على كيفية منع هذه القوات الفلسطينية من اختراق تلك الحدود المشتركة.

#غزة

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