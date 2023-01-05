طرق علاج اضطراب الوسواس القهري

وكالات / سما /

يعتبر العلاج النفسي علاجا فعالا للحد من تكرار وشدة أعراض الوسواس القهري، ويؤكد العلاج النفسي الفعال للوسواس القهري على التغيرات في السلوك أو الأفكار، والتي يشار إليها أحيانًا باسم الإدراك، وبشكل عام، يبدو أن العلاجات المعرفية والسلوكية أكثر فعالية من الأدوية في كل من البالغين والأطفال المصابين بالوسواس القهري ويمكن الجمع بين العلاج السلوكي والمعرفي للوسواس القهري والأدوية للحصول على أفضل نتيجة، وفقا لما نشره موقع verywellmind

العلاج السلوكي

على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من العلاجات السلوكية لعلاج الوسواس القهري ، إلا أن معظمها يركز على تعريضك لتلك الأشياء التي تخاف منها كثيرًا، و يوفر لك هذا التعرض فرصة لاكتساب معلومات جديدة على أمل التخلص من أسوأ مخاوفك.

أحد أكثر أشكال العلاج السلوكي شيوعًا وفعالية للوسواس القهري هو التعرض والوقاية من الاستجابة و﻿ يتضمن تعريضك للقلق الذي تثيره الهواجس الخاصة بك ثم منع استخدام الطقوس لتقليل قلقك، و تتكرر هذه الدورة من التعرض ومنع الاستجابة حتى لا تعود منزعجًا من تلك الهواجس، ويتضمن العلاج عادةً من 15 إلى 20 جلسة تعرض تستمر حوالي 90 دقيقة، و﻿ تُعقد هذه الجلسات عادةً في مكتب المعالج .

بينما يفضل بعض المعالجين البدء بالتعرض للمحفزات الأكثر رعباً (تسمى الفيضانات) ، يفضل البعض الآخر اتباع نهج أكثر تدريجيًا. على سبيل المثال ، ليس من غير المألوف أن يبدأ الناس تخطيط موارد المؤسسات بمجرد التفكير في التعرض للأشياء التي يخشونها أكثر.

العلاج المعرفى

يعتمد العلاج المعرفي للوسواس القهري على فكرة أن الأفكار المشوهة أو الإدراك تسبب وتحافظ على الهواجس والدوافع الضارة، و على سبيل المثال ، على الرغم من أن غالبية الأشخاص أبلغوا عن تعرضهم لأفكار تدخلية وغريبة في كثير من الأحيان على أساس يومي فقد تبالغ في تضخيم الأهمية أو الخطر المرتبط بهذه الأفكار،و قد تعتقد أنه من خلال وجود مثل هذه الأفكار ، فإنك تزيد من احتمالية حدوث الفكرة أو الحدث أو الإجراء أو كونه حقيقيًا.