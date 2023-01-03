احتجاج من مجالس مستوطنات الغلاف على اقتحام بن غفير للأقصى ويحذرون : "لن نكون كيس ملاكمة لحماس"

وكالات

انتقد رؤساء مستوطنات غلاف غزة، اليوم الأربعاء، الخطوة التي قام بها بن غفير باقتحامه للأقصى، متخوفين من التبعات الأمنية لهذه الحادثة، بحسب ما نشرته القناة 12 العبرية.

وحذر رؤساء مجالس المستوطنات في غلاف غزة من التبعات الأمنية لحادثة اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، مؤكدين أنه لا ينبغي أن يقوم باستفزازات غير ضرورية.

وقال رؤساء المجلس للقناة العبرية "12": "لا ينبغي لأحد أن يستسلم أو يخاف من أي تهديد من حماس، ولكن من ناحية أخرى لا ينبغي أن يقوم باستفزازات غير ضرورية".

وإلى جانب الانتقادات، طالب رؤساء المجلس في غلاف غزة، جيش الاحتلال بالوقوف بحزم ضد المقاومة الفلسطينية في غلاف غزة".

وأضافوا: "لن نكون كيس ملاكمة لحماس في كل مرة يحدث فيها شيء، يجب أن يكون الرد قوياً وليس غير متناسب".

"وكالات