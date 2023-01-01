غضب أميركي من اقتحام بن غفير للأقصى

واشنطن/سما/

أعرب مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، عن غضبهم من اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى.

وقال المسؤولون في حديث مع صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية مساء اليوم: "نعبر عن غضبنا من اقتحام بن غفير للأقصى، إنه شخص يحاول خلق الفوضى.

وأضافوا" ما هو سبب الاقتحام، هل يريد الحصول على مشاهدات أكثر في تيكتوك؟مشيرين إلى أن اقتحامه للأقصى هو أمر غير منطقي.

وتابع المسؤولون: "ما هو السبب الذي يدفعه للاقتحام سوى جذب الانتباه، لديه قضايا مهمة فليذهب للاهتمام بها، سيكون الأمر مزعجًا للغاية إذا أطلقت صواريخ من غزة بسببه.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء اليوم "إننا نعارض أي إجراءات أحادية الجانب تقوض الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس ".

وأضاف برايس أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه يحدد سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية وسنتعامل بناء على ذلك"، مؤكداً أن "الزيارة يمكن أن تؤدي لتفاقم التوتر وإثارة العنف".