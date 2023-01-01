تقديرات إسرائيلية حول إمكانية التصعيد مع غزة

القدس المحتلة/سما/

تحدث وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، عن طبيعة رد المقاومة الفلسطينية على اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى.

وقالت قناة "ريشت كان" العبرية: "إنّ الخوف الحقيقي أن تقوم حركة الجهاد الإسلامي بالرد على اقتحام بن غفير للأقصى، مُشيرةً إلى أنّ نتنياهو كان على دراية بالتسونامي الذي ستحدثه عملية اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى في العالم.

وبحسب القناة: "استعد مكتب رئيس الوزراء مسبقًا للمعارضة التي سيبديها العالم، وجهز رده بأن الاقتحام لا يخل بالوضع القائم.

وفي ذات السياق، ذكرت القناة 13 العبرية، أنّ اندلاع تصعيد مع قطاع غزة غير وارد في هذه اللحظات ،لكن على ما يبدو حماس جاهزة لكل الاحتمالات".



وأضافت القناة العبرية: "أنّ تقديرات الشاباك بأنه لن يتم إطلاق أي صواريخ من قطاع غزة وعلى الرغم من ذلك نشر الجيش بطاريات القبة الحديدية في غلاف غزة".

من جانبها، أشارت القناة الـ12 العبرية إلى أن "إسرائيل" أرسلت رسائل لحماس مفادها أن أي تصعيد يحدث من قطاع غزة، عليها تحمّله بكل تفاصيله.