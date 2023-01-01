النيابة المصرية تأمر بتشريح جثمان زوج البلوغر مريم جودة للشكِّ بـ"شبهة جنائية"

وكالات / سما /

أمرت النيابة العامة في مصر بتأجيل دفن جثمان محمد عبد اللطيف، زوج البلوغر المصرية مريم جودة، لعرضه على الطب الشرعي، لشكّها بوجود شبهة جنائية.

وأعلنت مريم جودة أمس وفاة زوجها محمد عبد اللطيف بعد ساعات من نشرها لصورهما أثناء الاحتفال برأس السنة.

واستجوبت النيابة العامة البلوغر المصرية، التي أكدت أن زوجها لم يكن يعاني من أي أمراض أو يشتكي من أي آلام، مشيرة إلى أن الوفاة حدثت بعد نشر صورهما بساعات.

ووجهت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات وكشف ملابسات الوفاة في أسرع وقت، وكذلك تنتظر النيابة الصفة التشريحية لجثمان المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، وإن كانت هناك شبهة جنائية أم لا.

وأثار خبر وفاة محمد عبد اللطيف، زوج البلوغر المصرية مريم جودة، بعد 8 ساعات من نشرها جلسة تصوير لهما أثناء الاحتفال برأس السنة داخل منزلهما، جدلًا وتعاطفًا واسعين في مصر.

وشاركت البلوغر المصرية مريم جودة، السبت، جلسة تصوير مع زوجها داخل منزلهما أثناء الاحتفال بالسنة الجديدة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وتفاجأ متابعو البلوغر المصرية بعد 8 ساعات بنشرها خبر وفاة زوجها، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، توفي إلى رحمة الله تعالى زوجي محمد عبد اللطيف تيفا، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وفجع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الوفاة، حيث أرجعوا سبب الوفاة "للحسد بسبب السعادة التي بدت عليهما".