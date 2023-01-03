الاحتلال يأخذ قياسات منزلين للشاب فروخ منفذ عملية القدس المزدوجة

القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته قامت الليلة الماضية بأخذ قياسات منزلين يعودان لعائلة الشاب إسلام فروخ المتهم بتنفيذ عملية التفجير المزدوجة بالقدس المحتلة التي نفذت في الثالث والعشرين من نوفمبر/ تشرين ثاني وأدت لمقتل مستوطنين.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإنه قواته قامت بأخذ قياسات المنزلين في رام الله، وقرية كفر عقب.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمت لفحص إمكانية هدم المنزلين في حال اتخذ قرار بذلك.

وأشار إلى أن قواته تعرضت للرشق بالحجارة من قبل عشرات الشبان الفلسطينيين خلال العملية في رام الله.