قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتلت عنان عساكرة من العساكرة شرق بيت لحم، وعنان سرابطة من مخيم الدهيشة جنوبًا.

واعتقل المحرر أحمد خليل عبد ربه من مخيم طولكرم، وفراس سمارة من كفر قليل جنوب نابلس.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات لعدة مناطق من نابلس وجنين، وسط اشتباكات مسلحة.

وشهدت عدة مناطق بجنين، صباح اليوم، عملية واسعة، فشلت فيها قوات الاحتلال باعتقال أحد المطلوبين.

واعتقلت تلك القوات المواطن بسام أبو عبيد، ونجله تقى، للضغط عليهما لتسليم أحد أفراد عائلتهما بحجة أنه هو المطلوب.