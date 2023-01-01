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مواطن من نابلس يفقد عينه اليسرى إثر اصابته من قبل الاحتلال

الإثنين 02 يناير 2023 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواطن من نابلس يفقد عينه اليسرى إثر اصابته من قبل الاحتلال



نابلس/سما/

فقد المواطن عبد الله مسعود رواجبة من بلدة عصيرة الشمالية بمحافظة نابلس عينه، إثر استهدافه من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خلال تواجده في جنين، حيث يعمل.

وذكرت مصادر أمنية، أن المواطن رواجبة فقد عينه اليسرى إثر إصابته بقنبلة صوت أطلقتها صوبه قوات الاحتلال أثناء مروره بمركبته على شارع جنين- حيفا غرب جنين، متوجها إلى عمله.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت بلدة كفر دان بمحافظة جنين فجر اليوم، وحاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، وفجرتهما، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن استشهاد الشابين حمد سامر حسن حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون، وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاما).

#نابلس

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