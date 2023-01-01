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بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

الإثنين 02 يناير 2023 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة



غزة/سما/

 استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع، مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الزوارق الحربية الجاثمة داخل بحر محافظة شمال القطاع أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة، وكذلك قنابل الغاز والإنارة تجاه مراكب الصيادين العاملة في بحر منطقتي الواحة والسودانية شمالاً، دون التبليغ عن إصابات.

وأشار إلى أن استهداف الصيادين يأتي بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي في أجواء قطاع غزة.

يذكر أن بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

#بحرية الاحتلال

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