الشرطة تقبض على 3 مطلوبين بجرائم إطلاق نار في الخليل

الخليل/سما/

تمكنت إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة الخليل اليوم من إلقاء القبض على 3 مطلوبين لضلوعهم بالعديد من جرائم اطلاق النار وترويع المواطنين وذلك في منطقة البرج جنوب الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناء على معلومات توافرت لإدارة المباحث العامة تعلقت بتردد المطلوبين على أحد المحال التجارية في منطقة البرج، مباشرة تحركت قوة من الشرطة للمكان للقبض على هؤلاء المطلوبين.

وأضاف ارزيقات بأنه ولدى وصول الشرطة للمكان قام أحدهم بإطلاق النار اتجاه القوة مما استدعى الرد على مطلق النار وإصابة قطعة السلاح التي بيده مما أدى لتوقفها عن العمل وتمكن القوة في النهاية من القبض عليهم وضبط قطعة السلاح المستخدمة.



وأكد ارزيقات بأن الاشخاص الثلاثة مطلوبين للعدالة منذ سنوات بجرائم وقضايا إطلاق نار وقعت في عدة مناطق داخل المحافظة، حيث تم التحفظ عليهم لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.