لسبب غريب.. حملة شعبية لإنهاء علاقة نجم الأرجنتين بصديقته

وكالات / سما /

تورط جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي الفائز مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، في أزمة بسبب صديقته.

وأسهم جوليان ألفاريز بشكل فعال في فوز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 بقطر للمرة الثالثة في تاريخه، حيث قطع مع منتخب الألبيسيليستي مشوارا طويلا في البطولة قبل الفوز على منتخب فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.

وسجل ألفاريز 4 أهداف مع الأرجنتين في مونديال قطر، وقام اللاعب بعد عودته إلى إنجلترا بإظهار ميداليته الذهبية في ملعب "الاتحاد" قبل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون، التي انتهت بالتعادل 1-1 يوم السبت.

ألفاريز أصبح بطلا لواقعة غريبة مؤخرا، حيث دشن عدد كبير من جماهير الأرجنتين، حملة عبر الإنترنت لمطالبة النجم البالغ من العمر 22 عامًا بالانفصال عن صديقته إميليا فيريرو، وفقا لصحيفة "ميرور" الإنجليزية.

وجاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو لصديقة ألفاريز، تظهر فيه وهي تحاول السيطرة على العديد من الأطفال الذين أرادوا الحصول على توقيع بطل العالم والتقاط الصور معه، ولم تسمح لهم إلا بالتقاط صورة جماعية.

وأثار ذلك غضب العديد من الأشخاص عبر الإنترنت وتم إنشاء عريضة بعنوان "جوليان، انفصل عن ماري جين"، ووقع على تلك العريضة حتى الآن أكثر من 20 ألف شخص.

وتجدر الإشارة إلى أن ماري جين هو اسم صديقة الشخصية الخيالية "سبايدر مان"، وهو نفس لقب جوليان ألفاريز.

لكن يبدو أن ألفاريز لن يستجيب لتلك الحملة، حيث نشر صورة تجمعه مع صديقته وهما يستمتعان باحتفالات ليلة رأس السنة في مدينة مانشستر.

جدير بالذكر أن إميليا فيريرو تمارس لعبة الهوكي، ولديها 177 ألف متابع على إنستجرام، وتنحدر من نفس قرية صديقها جوليان ألفاريز.

يذكر أن ألفاريز انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي الصيف الماضي مقابل 14 مليون جنيه إسترليني قادما من ريفر بليت الأرجنتيني، وسجل 7 أهداف وصنع هدفين في 20 مباراة خلال جميع المسابقات.

لكن النجم الأرجنتيني الشاب لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق السماوي، في ظل وجود النرويجي إرلينج هالاند، هداف البريميرليج برصيد 21 هدفا.