حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر الوسيط المصري

غزة/ سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن إرسال حركة حماس، رسالة شديدة اللهجة للوسيط المصري، بعد قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، اقتحام المسجد الأقصى خلال الأسبوع الجاري.

وبحسب الإعلام العبري، فإن حماس بعثت برسالة قوية وتحذيرية عبر الوسيط المصري أن تنفيذ بن غفير لاقتحامه للأقصى سينهي حالة الهدوء السائدة في حدود غزة وصولاً لمطار بن غوريون.

وكشفت وسائل اعلام عبرية مساء الأحد أن ما يسمى بوزير الأمن القومي للاحتلال الجديد "إيتمار بن غفير" أبلغ شرطة الاحتلال عزمه اقتحام المسجد الأقصى المبارك الأسبوع الجاري.

وقال موقع "واي نت" إن بن غفير أبلغ الشرطة بأن اقتحامه للأقصى يتطلب استعدادات متزايدة منها ليمر بهدوء.

وأضاف الموقع أن "نقاشاً سيجرى على قوات الشرطة لدراسة الاستعدادات على مستوى القوات الخاصة باقتحام بن غفير للأقصى".

وأشار الموقع إلى أن التوقعات تشير إلى أن بن غفير سيقتحم الأقصى يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد أن "بن غفير سيقتحم الأقصى بصفته الرسمية كوزير أمن قومي كما فعل رئيس وزراء "إسرائيل" السابق أرئيل شارون في عام 2000″.