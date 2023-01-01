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أول تعليق من حماس على إعلان بن غفير نيته اقتحام الأقصى

الأحد 01 يناير 2023 09:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من حماس على إعلان بن غفير نيته اقتحام الأقصى



غزة/سما/

علقت حركة حماس، مساء اليوم، على اقتحام رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو ساحة "حائط البراق" في مدينة القدس المحتلة، وإعلان وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير نيته اقتحام المسجد الأقصى هذا الأسبوع.

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، ان اقتحام نتنياهو ساحة البراق وأداء طقوساً تلمودية وإعلان المجرم بن غفير نيته اقتحام المسجد الأقصى يعكس غطرسة حكومة المستوطنين الفاشية ونواياها المبيّتة لتصاعد  الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى بهدف تقسيمه.

وشدد القانوع في تصريح صحفي على أن التصعيد في المسجد الأقصى يمثل صاعق تفجير وستتحمل حكومة الاحتلال الصهيوني نتائج ذلك.

وأكد أن شعبنا سيتصدى ببسالة لهذه الحماقات والاستفزازات  ولن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال

#حماس #نتنياهو #بن غفير

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