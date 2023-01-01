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تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ونتنياهو

الأحد 01 يناير 2023 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اتصال هاتفي بين السيسي ونتنياهو



القدس المحتلة/سما/

 قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، على توليه منصبه رسمياً ونجاحه في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الأحد.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية:" بأن الاتصال تناول التباحث بشأن عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة مجمل التطورات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية.


ومن جانبه؛ أكد  الرئيس السيسي على مواصلة مصر تحركاتها المكثفة في كافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعلى رأسها جهود الحفاظ على التهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، واستئناف المفاوضات بين الجانبين، مشدداً على أهمية تحقيق السلام العادل والشامل بما يسهم في تحقيق الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، كما أكد على ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها أن تؤدي لتوتر الأوضاع وتعقيد المشهد الإقليمي.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن السيسي هنأ رئيس الوزراء نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب الطرفان عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل على جميع المستويات، بما في ذلك ما يتعلق بالتطورات على الساحتين الدولية والإقليمية.

وأكد الزعيمان على أهمية تعزيز السلام والاستقرار والأمن لمصلحة الشعبين ولجميع شعوب الشرق الأوسط.

#الرئيس عبد الفتاح السيسي #نتنياهو

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