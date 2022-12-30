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"إسرائيل" تشترط على الأجانب الوافدين من الصين إظهار فحص "كورونا" سلبي

السبت 31 ديسمبر 2022 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تشترط على الأجانب الوافدين من الصين إظهار فحص "كورونا" سلبي



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية فرض إظهار اختبار كوفيد سلبيّ على الأجانب القادمين من الصين التي تشهد ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بالفيروس.

اجتمع وزير الصحة أرييه درعي الذي تولى منصبه مساء الخميس، مع كبار مسؤولي الصحة العامة الجمعة لتقييم تأثير الارتفاع الهائل في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

خلال الاجتماع "تقرّر إصدار أوامر لشركات الطيران الأجنبية بقبول مواطنين أجانب على متن الرحلات الجوية من الصين إلى إسرائيل فقط في حالة كان فحصهم (سلبيا) لكوفيد"، بحسب بيان لمكتب درعي.

كما طلب الوزير من مصالح الوزارة إنشاء مركز فحص "طوعي" للأشخاص العائدين من الصين، وأوصى المواطنين "بتجنّب" السفر إلى هذا البلد.

تشهد الصين موجة انتشار غير مسبوقة للفيروس منذ تخلّيها المفاجئ في بداية الشهر عن سياسة "صفر كوفيد".

رغم ذلك، أعلنت بكين إنهاء إلزامية الحجر الصحي للوافدين إليها اعتبارًا من 8 كانون الثاني/يناير والسماح تدريجيا للصينيين بالسفر إلى الخارج، الأمر الذي يقلق العديد من الدول ومن بينها الولايات المتحدة.

كانت إسرائيل رائدة في التطعيم ضد كوفيد، وقد فرضت على المسافرين الأجانب إجراء فحوص قبل أن ترفع جميع القيود تقريبًا في مطلع عام 2022.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسبانيا فرض إجراء فحوص في مطاراتها على الوافدين من الصين.

#الجيش الإسرائيلي #فيروس كورونا #الصين #الصحة الإسرائيلية

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